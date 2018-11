Inwoners Oostwold teleurgesteld over advies fietssnelweg

Inwoners van Oostwold (Leek) leggen zich niet neer bij het advies aan Provinciale Staten om de nieuwe fietssnelweg tussen Groningen en Leek aan te leggen aan de zuidkant van de A7.

De Oostwolders willen dat deze Fietsroute Plus - een extra breed fietspad dat vaak voorrang heeft ten opzichte van autoverkeer - ten noorden van de A7 komt.

'We kunnen echt niet bij een keuze voor de zuidvariant. Dan heb je straks op vijfhonderd meter een fantastisch fietspad liggen waar inwoners van Oostwold, Den Horn en Enumatil geen gebruik van kunnen maken. Aan de route ten zuiden van de A7 liggen slechts een paar boerderijen', zegt Arnaud Sprenger, een van de voorvechters van de noordelijke variant.

Staten worden bewerkt

Donderdag besloot de stuurgroep van de provincie, die de verschillende varianten onderzocht, echter om de wens van de bewoners te negeren.

Sprenger is teleurgesteld: 'Het ligt in de lijn der verwachting dat Provinciale Staten het advies van de stuurgroep overneemt. Maar daar leggen we ons niet bij neer: we gaan contact opnemen met Statenfracties en we gaan in het provincieparlement gebruik maken van ons spreekrecht.'

Argumenten

De inwoners denken meer goede argumenten te hebben. 'Er rijden nog maar vijf of zes bussen per dag. Als je ergens naartoe wil, dan is die bus net weg. Of hij komt pas over drie uur. Dat is gewoon geen serieuze optie.'

Verder wordt Oostwold veel gebruikt door filemijders, stelt Sprenger. 'Zij kiezen bij files op de A7 dan een sluiproute door het dorp. Dat gaat om duizenden auto's per week. Dat levert hartstikke gevaarlijke situaties op.'

Een kwestie van geld

Volgens hem is geld de belangrijkste drijfveer om te kiezen voor de zuidvariant.

'De noordelijke variant die wij willen, is 3,5 miljoen euro duurder. De gemeente Leek heeft nog extra geld vrijgemaakt en wil nu de helft van die meerkosten betalen. Gelet op het budget van de gemeente, is dat een mooie geste. Wij vinden het onbegrijpelijk als de provincie niet kiest voor een Fietsroute Plus ten noorden van de A7.'

