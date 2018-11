Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Excelsior

FC Groningen stond vrijdagavond eindelijk weer eens aan de goede kant van de score. In Rotterdam werd Excelsior met 4-2 verslagen. Mahi, Doan, Cassierra en Pohl scoorden namens de FC.

Voorlopig hekkensluiter af

De thuisploeg knokte zich twee terug in de wedstrijd, via doelpunten van Koolwijk en Bruins, maar Groningen hield vol en trok de zege over de eindstreep. Hiermee verlieten de groen-witten in ieder geval tot zaterdagavond de laatste plaats in de eredivisie.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Excelsior was 7,63 oftewel 'Zo! Meer van dit!'. Er werden 1936 stemmen uitgebracht waarvoor dank.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Heerenveen thuis

De eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen staat voor zondag 11 november op het programma. De ploeg van coach Danny Buijs speelt dan op eigen veld de derby van het noorden tegen SC Heerenveen. Dit duel begint om 12.15 uur. Dan vragen wij jullie, de supporters van FC Groningen, opnieuw om jullie mening.

Lees ook:

- FC Groningen tankt vertrouwen met schitterende goals en tweede uitzege

- Lees terug: Pohl schiet FC Groningen in veilige haven