Formule 1-management reageert, Assen is nog in de race

Het Formula One Management (FOM) heeft Zandvoort geen concreet voorstel gedaan om in 2020 een wedstrijd in de Formule 1 te houden. Dat zegt Jos Vaessen, voorzitter van de stichting die de race naar Assen wil halen.

'Alles is nog open', vertelt Jos Vaessen tegen RTV Drenthe. 'Ze hebben contact met hen en contact met ons. Er is absoluut nog geen toezegging gedaan. Ook wij zijn een serieuze kandidaat. Ze houden ons op de hoogte als ze meer weten of iets besluiten.'

Bernhard: F1 voor Zandvoort

Vaessen zocht vrijdag contact met de FOM na een groot openingsartikel in De Telegraaf, waarin prins Bernhard van Oranje vertelde een aanbod te hebben gekregen om al in 2020 een race te organiseren.

'Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix', stelde Bernhard, die eigenaar van het circuit van Zandvoort is. Hij is nog wel op zoek naar investeerders, want de kosten voor het evenement zouden naar schatting 30 tot 40 miljoen euro bedragen.

Assen nog kanshebber

'Ik heb het allemaal gelezen en weet ook niet hoe dit in de krant is gekomen', zei Vaessen. 'Maar nogmaals, ook Assen is nog in de race.'

