Mahi: 'Ik kan eindelijk mijn voeten weer laten spreken'

Mimoun Mahi was blij dat hij eindelijk weer belangrijk kon zijn voor het team. 'Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken. Dit is heerlijk. Ik ben lange tijd afwezig geweest, gelukkig kan ik nu het team weer helpen.'

Goal en assist

Mahi had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de 4-2 overwinning van FC Groningen. 'Ik kreeg bij de 1-0 een goede voorzet van Reis, ik draaide instinctief en gaf de keeper geen kans. Dit gaf het team een boost. Dat daarna snel de tweede van Doan viel is helemaal lekker.'

Exceptionele kwaliteiten

Voor FC Groningen-coach Danny Buijs was het heerlijk dat Mimoun Mahi er weer bij was. 'Zonder de andere spelers tekort te doen, maar Mimoun is gewoon een jongen met exceptionele kwaliteiten.'



Vier goals

Buijs kon genieten van het feit dat zijn ploeg vier doelpunten had gemaakt. 'Tot nu toe hebben we maar één goal in een wedstrijd gemaakt,' lacht Buijs. 'Ik vond dat we er nog meer hadden kunnen maken. Het gaat erom dat je dit nu een vervolg geeft.'

Wennen om blij te zijn

Doelman Sergio Padt moest toegeven dat hij moest wennen hoe het was om blij te zijn na een overwinning van de FC. 'Het was een hele tijd geleden, De Graafschap-uit was de laatste keer. Deze is van harte welkom.'



Uit de lucht

Padt zag dat de eerste goal uit de lucht kwam vallen. 'Na dat doelpunt kregen we gelukkig een keer niet meteen een treffer tegen. Wel jammer dat je de 2-1 weggeeft, maar in de tweede helft zijn we niet echt meer in de problemen geweest.'



Spelvreugde

'Het is mooi om te zien hoe Mahi en Doan samenspelen, maar ik ben ook blij dat Cassierra zijn eerste doelpunt maakt en ook een treffer voor Pohl. Het enige wat jammer is dat je wellicht niet nog meer scoort. We moeten beseffen dat we er niet zijn, dit moeten we week in week uit brengen,' besluit Padt.

Begin van opmars?

Aanvoerder Mike te Wierik had een brede glimlach op zijn gezicht na de 4-2 overwinning tegen Excelsior. 'Ik hoop dat dit het begin is van een snelle opmars. Het is heerlijk om het spelplezier te zien, ook van de jongens voorin die elkaar makkelijk weten te vinden. Hier gaan we even van genieten,' aldus Te Wierik.

Lees ook:

- FC Groningen tankt vertrouwen met schitterende goals en tweede uitzege

- Lees terug: Pohl schiet FC Groningen in veilige haven