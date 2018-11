Ntab grijpt naast WB-ticket op de 500 meter

Schaatser Dai Dai Ntab uit Groningen is het eerste schaatstoernooi van het nieuwe seizoen slecht begonnen. De Nederlands kampioen op de 500 meter wist zich niet te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden op deze afstand.

Valse start

Ntab maakte in Thialf een valse start in zijn race tegen Hein Otterspeer. Toen het startpistool voor de tweede keer klonk kwam hij slecht uit de startblokken en wist dit in het vervolg van de race niet meer te herstellen.

Zesde

Zijn eindtijd van 35 seconden en 28 honderdste was goed voor de zesde tijd. Alleen de eerste vijf rijders plaatsten zich voor de strijd om de wereldbeker. De zege ging naar Kai Verbij in 35,03. Jan Smeekens werd tweede, het brons was voor Kjeld Nuis. Ook de gebroeders Mulder, Michel en Ronald, kwalificeerden zich.

Schlemiel

Ntab was vorig jaar ook al de schlemiel op de 500 meter toen hij tijdens het olympisch kwalificatietoernooi twee keer vals van start ging. Daardoor kon de sprinter van Reggeborgh niet voor een medaille gaan bij de Winterspelen in Zuid-Korea.

Ontevreden

'Ik ben heel ontevreden,' verklaarde Ntab na afloop tegenover de NOS. 'Ik haal mijn niveau niet, maar er gebeuren ook dingen die bij de start die niet horen te gebeuren. Daardoor wordt mijn race wel beïnvloed. Het duurde gewoon ongelooflijk lang.'

