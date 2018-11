Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer overlegt met bedrijf en blust nog niet in de Eemshaven (update) Brand bij een bedrijf in de Eemshaven (Foto: De Vries Media)

De brandweer is bij een bedrijf in de Eemshaven vanwege brand in het koelsysteem van een wasinstallatie. Omdat de installatie instabiel is, is het blussen tijdelijk gestaakt.

De brand is opgeschaald naar 'grip 1', zodat alle betrokken partijen makkelijker contact kunnen houden. 'We zijn nu te onbekend met de installatie. Vandaar dat we overleggen met het bedrijf', vertelt woordvoerder Edwin Oosterheerd van de brandweer. Tot er duidelijkheid is, houdt de brandweer 150 meter afstand tot de brand. Geen gevaar voor de omgeving Er is maar heel af en toe rookontwikkeling en de wind staat richting zee. Daarom is er geen gevaar voor de omgeving. Het oorspronkelijke vuurtje ontstond in een wasinstallatie. Doordat er thermische olie bij de brand betrokken is, ontstaan er nog steeds nieuwe brandjes. Thermische olie blijft in het gehele proces vloeibaar.