Column: Veiligelanders

Asielzoekers kunnen rekenen op onze plichtmatige sympathie, maar dan moeten ze wel écht zijn. Als ze tegen onze bussen spugen en winkeldiefstallen plegen, zijn we al minder enthousiast en als het dan ook nog om veiligelanders gaat, slaat de sympathie om in bittere haat.

Veiligelanders. Ineens was het woord er. Het zijn geen zweefvliegtuigjes van de NASA of ski's voor op de springschans, maar asielzoekers uit bijvoorbeeld Albanië, Turkije, Marokko of Algerije, die thuis niks anders te vrezen hebben dan armoede, verveling of een boze buurman.

Net als iedereen mogen ook zij asiel aanvragen in Europa. Dat krijgen ze niet, maar omdat ze vaak niet teruggestuurd kunnen worden, proberen ze het gewoon een land verderop. Eenmaal in Nederland komen ze in Ter Apel terecht. Daar mogen ze wachten tot de formaliteiten rond hun kansloze procedure zijn voltooid en dan verdwijnen ze weer. En intussen doen ze dus dingen die dankbare asielzoekers niet hóren te doen. De winkeliers en de buschauffeurs in Ter Apel eisen maatregelen tegen deze wolven in schaapskleren.

'De goeden lijden dan onder de kwaden', hoorden we afgelopen week meer dan eens, als er bijvoorbeeld gedreigd werd om de bushalte bij het azc in Ter Apel voortaan voorbij te rijden. Dan laat de chauffeur dus een zielig Irakees gezin staan omdat er ook een paar brutale Marokkaanse lummels rondhangen die hier alleen maar komen stelen, dreigen, intimideren en tegen de bus spugen.

Je hebt goede en slechte asielzoekers en dat heeft niet alleen te maken met wat ze doen, maar ook met hun certificaat van echtheid. Een paar jaar geleden lag het aantal geregistreerde winkeldiefstallen nóg hoger, maar als die door echte asielzoekers worden gepleegd, doet het toch minder pijn. Echt of vals is een morele kwestie.

Op dezelfde wijze dringen de laatste jaren ook steeds vaker wolven onder valse voorwendselen ons land binnen. Je denkt eerst dat ze hier een leuke verrijking van ons ecosysteem komen vormen. Een gezellig stukje biodiversiteit. Maar nee hoor, ze zijn nog niet binnen of ze vergrijpen zich aan onze schapen.

Vandaar dat de provincie Groningen als eerste in Nederland niet helemaal uitsluit dat een wolf die zich ernstig misdraagt afgeknald mag worden. Had de oude prins Bernhard dat nog maar mogen meemaken! Het mag dan een beschermd dier zijn, dat geeft hem nog niet het recht om hier een beetje de wolf uit te hangen. We hebben niks tegen de wolf hoor, het is 'nothing personal, strictly business'.

Ook het in toom houden van veiligelanders, deze wolven in schaapskleren, hoeft niet gepaard te gaan met woede over hun voorwendselen. Wie tegen een bus spuugt en uit winkels steelt, moet stevig bij zijn oor worden gepakt, duizend strafregels schrijven of een nachtje brommen.

Zolang er nog geen methode is om echte asielzoekers te onderscheiden van nepperds, zou het chic zijn als Den Haag meer middelen zou verstrekken om in Ter Apel de orde te handhaven en de schade door winkeldiefstallen voor te schieten. Maar met wat voor motieven die winkeldieven en busspugers hier zijn gekomen, maakt geen verschil. Tenslotte maakt het weinig uit of je nou door de wolf of door de kat gebeten wordt.