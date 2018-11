Wie heeft Rosella uit Bad Nieuweschans gezien?

Anja Kamminga uit Bad Nieuweschans is er kapot van. Haar lievelingsvogel Rosella is ontsnapt. Al meer dan 48 uur vliegt haar pragtrosella (een papegaaiensoort) door het dorp, maar niemand lukt het om het diertje te vangen.

'Het ging per ongeluk' legt Anja uit. 'Mijn vriend liet het deurtje openstaan en toen vloog ze weg'.

Vrezen voor het leven

De vogelliefhebster vreest voor het leven van Rosella, want het wordt elke nacht wat kouder en dat is de vogel niet gewend. 'Ze is altijd bij mij binnen, dus ik heb geen idee hoe ze omgaat met de kou. Ze moet gewoon zo snel mogelijk weer terug komen. Ik mis haar vreselijk'.

Dikke witte kat van slag

En niet alleen Anja mist de papegaai. 'Ik heb nog een vogeltje en die wil niet eten van de stress. Zelfs onze dikke witte huiskat is van slag.'

Expeditie Grunnen

Kamminga doet haar verhaal zaterdagavond ook in Expeditie Grunnen vanaf 18.00 uur te zien op TV Noord. Mocht u de vogel hebben gezien? Via Facebook is Anja te benaderen.