Leek viert afscheidsfeestje: 'De inwoners voelen zich ook Westerkwartierder'

Nog een kleine twee maanden en dan is de herindelingsgemeente Westerkwartier een feit. Daarmee komt er na 207 jaar een einde aan de gemeente Leek. Reden genoeg voor een afscheidsfeestje.

'De klus zit er zowat op', zegt burgemeester Berend Hoekstra vanaf het festival Samen uit Leek op Landgoed Oosterheerdt. 'We willen een festival houden voor en door de Leeksters.'

Zijn gemeente gaat samen met Marum, Grootegast en Zuidhorn. 'Het voordeel van de herindeling is dat de inwoners van de vier gemeenten zich ook allemaal Westerkwartierders voelen. Er is al een vorm van cohesie. Zo van: samen gaan we er iets moois van maken.'

Laatste Leekster loodjes

'Er moet nog van alles gebeuren in de laatste weken', blikt Hoekstra vooruit op de laatste Leekster loodjes. 'Eind november verhuizen we het personeel al naar een nieuwe werkplek. Na zo'n verhuizing is er nog van alles aan de hand. Dan hebben we de rustige decembermaand op alles op de regel te krijgen, zodat we 1 januari goed van start kunnen gaan.'

Berend Hoekstra draait en bereidt worst met de lokale slager. Video: RTV Noord/Wiebe Klijnstra