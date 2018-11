Rondje Groningen: Grunnen in t duuster

Een nonchalant hakje van de trainer, een bijzondere gast in de Eemshaven en mooie kiekjes van Grunnen in t duuster.

1) Formule 1-koorts

De strijd om de Formule 1 tussen Assen en Zandvoort duurt voort. Onze Drentse buren nemen alvast een voorschotje met deze 'Hoofdingang'. (Die overigens 's middags weg werd gehaald)



O ja, volgens de satirische website De Speld is er nog een derde gegadigde als decor voor de Formule 1.



2) Komt dat schoooooot

Van de Formule 1 naar voetbal. Twee hoogstandjes vanuit onze provincie. Deze goal van Korné Dijkhuizen van VV Helpman werd door De Telegraaf gekozen tot Doelpunt van de Week:



3) 'Messi onder de trainers'

Stadjer Freddy Strating liet zien dat voetbaltrainers ook best kunnen voetballen. Als trainer van het Friese GAVC deed hij dit:



4) Goud Doan!

Nog één voetbaldingetje om het af te leren. We zijn trots op de winst van de FC afgelopen vrijdag. De goede prestatie is VI ook niet ontgaan:



5) Onze mooie stad

Rotterdammer Robert Fridzema bezocht Stad. Hij maakte een reeks foto's van 'Groningen By Night'. Een kleine greep:



6) Leens vanuit de lucht

Wie denkt aan mooie Instagram-foto's, denkt al snel aan Droninger. Hij komt regelmatig met zijn kiekjes vanuit de lucht voorbij in Rondje Groningen. Nu weer, deze keer hing zijn drone boven Leens.



7) Bijzondere gast

Iets noordelijker hing heel iets anders in de lucht de afgelopen dagen, namelijk de 'bonte tapuit'. De vogel komt heel af en toe in het najaar even buurten in onze omgeving. Deze keer werd hij veelvuldig gespot in de Eemshaven. Tot een roofvogel hem in de smiezen kreeg...



8) Toeter gezocht

Tot slot het mysterie van de toeter voorafgaand aan de eerste Euroborg-goal van Erik Nevland. Wij verdenken Henk de Haan. Wordt vervolgd...



