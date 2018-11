Een woonboot in de diepenring van Groningen is zaterdag gezonken. Het schip lag vlak bij de Steentilbrug.

Over de oorzaak van het zinken is nog niets bekend. Volgens omstanders zou de boot in tweeën zijn gebroken en nu zijn vastgemaakt, zodat hij niet de vaargeul inglijdt.

Of er toen mensen op de boot zaten, is onbekend. Dinsdag is naar verwachting de berging.