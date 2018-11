Deense 'crossmaagd' kijkt zijn ogen uit in Zuidbroek: 'Dit is intens man'

Driehonderd crossers rijden dit weekend over het parcours in de Eurohallen in Zuidbroek. Daar wordt voor de achtste keer de Dutch Super Cross verreden. Voor Kenneth uit Denemarken is het de eerste keer dat hij meedoet.

Nog een keer alles checken: helm op, handschoenen vast? Gaan! De Deense Kenneth heeft één doel en dat is winnen. Ook al is het de eerste keer Super Cross van de twintiger, stress kent hij niet. 'Okey, okey, ik ben een beetje nerveus.'

Crossmaagd

Via teamgenoten hoorde hij van de wedstrijd en dacht meteen: Daar moet ik aan meedoen. 'Het is ook echt mijn allereerste keer Super Cross, dus dit is mijn cross-ontmaagding' grapt hij. Of hij gaat winnen, durft hij niet te zeggen. Maar dat hij het leuk vindt, is een ding dat zeker is.

Blij van een wachtlijst

De Deen is een van de vijfentwintig nationaliteiten die dit weekend een gooi doet naar de prijzen. Pepijn de Haan van de organisatie is er trots op. 'Ze komen echt overal vandaan. We moesten mensen zelfs op reservelijsten zetten, omdat we gewoon vol zitten. Natuurlijk wil je niemand teleurstellen, maar hier word ik wel blij van.'

Expeditie Grunnen

Meer zien van Kenneth of de andere crossers? Zaterdagavond tijdens Expeditie Grunnen komt (bijna) alles aan bod.