Warffumer huisarts gaat door met weekendspreekuur

Waar op meerdere plaatsen in onze provincie wordt gesproken over de sluiting van huisartsenposten, gaat huisarts Bob Meijer uit Warffum door met zijn weekendspreekuur.

Elke zaterdag is hij 's morgens tussen half elf en half twaalf geopend, voor mensen die niet kunnen wachten tot maandag.

Was in weekend nodig

Het is geen officiële huisartsenpost, maar een extra service voor inwoners van Het Hogeland. Toen de spoedpost in Winsum per 1 april dicht ging, besloot Meijer elke zaterdag een uurtje open te gaan.

'Daar wordt goed gebruik van gemaakt', zegt Meijer. Elke zaterdag ziet hij zo'n zes patiënten: 'Mensen vinden het heel erg fijn dat we dit hebben. In tachtig procent van de gevallen waren het klachten die ook dat weekend gezien moesten worden, zoals longontsteking, pijn op de borst of wonden door kleine ongevallen', vertelt Meijer.

Scheelt ritje

Inwoners van Het Hogeland zijn nu aangewezen op de spoedpost bij het Martini Ziekenhuis in Stad, maar dat is voor sommigen drie kwartier rijden. Meijer: 'Als wij deze service niet zouden hebben, zouden deze mensen ook wel geholpen worden, maar dit scheelt weer een lange rit. Nu kunnen mensen makkelijker hulp krijgen, vlak bij huis.'

Doktersdienst Groningen heeft plannen om de huisartsenposten in Leek, Hoogezand en Delfzijl minder lang open te houden of zelfs te sluiten. Volgens Meijer is dat een verkeerde tendens: 'Alles wordt gecentraliseerd naar de zeer grote kernen. Ik wil graag een tussenoplossing. Voor de kleine zaken, moet je plaatselijk ook service bieden. Gelukkig denken mijn collega's daar net zo over.'

Ook apotheek mogelijk open

Meijer staat er namelijk niet alleen voor. Ook collega-huisartsen uit Warffum en Usquert draaien de weekenddiensten. Het inloopspreekuur is in principe bedoeld voor de praktijken van zorggroep De Pool: Eenrum, Warffum, Usquert, Middelstum en 't Zandt. 'Maar we weigeren niemand', zegt Meijer.

Op 1 april draagt de Warffumer huisarts de verantwoordelijkheid van zijn apotheek over aan de apotheek van Winsum. Die heeft de intentie uitgesproken om vanaf 1 april ook weer een uurtje open te gaan op zaterdag. Op die manier kunnen mensen na het spreekuur van Meijer hun medicatie ophalen in Winsum.

'Daarmee bedienen we weer het hele Hogeland', besluit Meijer.

