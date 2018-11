Deel dit artikel:













Expeditie Grunnen: 'Huh wat is dat nou?' (Foto: RTV Noord)

Het is wit, heeft een deur en staat in de achtertuin van Leo de Raad in Ganzedijk. Het lijkt op een sauna maar daar is het eigenlijk te klein voor. Een kas is het ook niet want er zitten geen ramen in. Wat het opmerkelijke ding wel is? Dat zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen - Rosella uit Bad Nieuweschans is vermist;

- Een verbouwing in Finsterwolde;

- Het weerstation van Nieuw Beertha;

- Hondenchaos van Yvonne;

- Kenneth is de Dutch Super Cross maag van Zuidbroek;

- En nog veel meer... Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur.