Enexis vervangt oude gasleidingen op weg naar aardgasloze stad Enexis-medewerkers vervangen de oude gietijzeren buizen. (Foto: Reinder Smith / RTV Noord) De nieuwe kunststofbuizen. (Foto: Reinder Smith / RTV Noord)

De meeste Stadjers hebben het niet in de gaten, maar zomers als de temperatuur boven de 20 graden is, stoken ze geen aardgas meer. Al het gas in de Stad is dan 'groen' en wordt opgewekt door grote vergisters, zoals die van de Suikerunie in Hoogkerk.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

Groningen is daarmee hard op weg naar de doelstelling om in 2035 'Aardgasloze Stad' te zijn. Netwerkbeheerder Enexis vervangt daartoe in de stad meer dan 180 kilometer gasleidingen. De oude gietijzeren buizen worden vervangen door kunststof. Veiligheidsoverwegingen Dat lijkt raar, maar dat is het niet. De nieuwe buizen zijn namelijk ook geschikt voor waterstof- en groengas. 'Die oude buizen, vaak van gietijzer, zijn aan vervanging toe', zegt Trusane Bouma van Enexis. 'Gietijzer is gevoelig voor breuken. We vervangen ze dus allereerst uit veiligheidsoverwegingen, maar de nieuwe buizen van kunststof zijn ook geschikt voor andere gassen dan aardgas, zoals groengas en waterstofgas.' Meter voor meter Enexis is al een poosje bezig met het vervangen van de oude buizen, maar het einde van het werk is nog lang niet in zicht. Meter voor meter werken de gravers zich behoedzaam door de straten. Om geen andere kabels en leidingen te raken en om boomwortels te ontzien, wordt er gewerkt met een combinatie van machinaal graven en met de hand spitten. 'De planning is dat we tot 2023 bezig zijn met het vervangen van het oude leidingnet uit de jaren 60 en 70', besluit Bouma.