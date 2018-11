Treffer Van Kaam loodst Jong FC Groningen langs VVOG

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen VVOG met 1-0 gewonnen. Daniël van Kaam was de matchwinner met de enige treffer van de wedstrijd in de 34e minuut.

Vierde plek

De ploeg van coach Alfons Arts stijgt hierdoor naar de vierde plaats in de derde divisie met 21 punten uit elf wedstrijden. Dat het bij één doelpunt bleef op sportpark Corpus den Hoorn was een klein wonder.

Gemiste kansen

Vooral in de tweede helft miste de thuisploeg legio kansen om de score hoger op te voeren. Van Kaam scoorde zijn doelpunt tien minuten voor de pauze. Tim Freriks gaf na een goede actie de voorzet die door de jongeling achter doelman Kevin Rijnvis werd gewerkt.

Vizier niet op scherp

Na de onderbreking bleven de groen-witten de dominantie partij. Vooral Matthijs Hardijk had zijn vizier niet op scherp staan. En als de thuisploeg goed doorkwam met een schot op doel was het Rijnvis die een grote sta in de weg was.

Verdediging blijft overeind

De gasten uit Harderwijk speelden in de slotfase alles of niets. Ook keeper Rijnvis ging in de laatste minuut bij een corner nog mee naar voren, maar het sorteerde uiteindelijk geen effect. De Groningers hebben de minst gepasseerde verdediging in de competitie met slechts tien tegengoals.

Programma

Volgend weekend staat er voor Jong FC Groningen geen competitiewedstrijd op het programma. De eerstvolgende is op zaterdag 17 november; de uitwedstrijd tegen FC Lisse.

