Bosker voegt op 1500 meter geen WB-ticket toe aan startbewijs voor de 5000 meter

Marcel Bosker in actie tijdens de 1500 meter (Foto: Orange Pictures/Andre Weening)

Schaatser Marcel Bosker uit Groningen heeft zaterdagmiddag op de 1500 meter geen wereldbekerticket kunnen vastplakken aan zijn startbewijs dat hij vrijdag behaalde op de 5000 meter.

Zesde

Op de 1500 meter moest Bosker genoegen nemen met de de zesde plaats in een tijd van één minuut, 47 seconden en 45 honderdste. Hiermee kwam de Groninger elf honderdste tekort ten opzichte van Sven Kramer die zich met de hakken over de sloot als vijfde wel plaatste.

Roest oppermachtig

Patrick Roest was net als op de 5000 meter oppermachtig en won in 1.44,42. Kjeld Nuis, Douwe de Vries en Thomas Krol kregen ook een wereldbekerplaats op deze afstand. Zondag komt Bosker nog in actie op de 10.000 meter.

Wel geplaatst op de 5000 meter

Bosker plaatste zich vrijdag als vijfde voor de wereldbekerreeks in een tijd van zes minuten, achttien seconden en 88 honderdste. Hij hield Simon Schouten op een veilige afstand van 2,5 seconde. Roest reed een fabuleus nieuw baanrecord in zes minuten, acht seconden en 98 honderdste.

