Bedum neemt afscheid van inwoners met eigen muziekstuk

Het muziekstuk Pilgrims of Wolfryt is dit weekend voor het publiek in première gegaan. Het verhaal van de heilige Walfridus, de grondlegger van Bedum, is vertaald naar muziek.

Het stuk was te horen tijdens het muziekevenement Bedum Broest, dat is georganiseerd omdat de gemeente Bedum muzikaal afscheid wilde nemen van haar inwoners. Op 1 januari houdt de gemeente op te bestaan.

Van eigen bodem

De Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina speelde het stuk in de Walfriduskerk. 'Het is heel mooi geworden en ligt ons geweldig. Het is muziek van eigen bodem en dat speelt fantastisch', zegt dirigent Bert van Dijken.

Spanningsvol

De bekende componist Jacob de Haan uit Sellingen heeft het stuk gemaakt. Hem sprak het geschiedenisverhaal uit Bedum aan. 'Het bevat drama, mystiek en is ook een verhaal van verzoening. Het inspireerde om spanningsvolle muziek te componeren', zegt de Haan.

Het 8 minuten durende stuk begint rustig. Er is verzoening en harmonie in Bedum. Walfridus zorgt voor een rechtssysteem, bouwt dijken en brengt het Christendom naar het dorp

Grunnens laid

Ook is het Gronings volkslied verweven in het stuk. 'Niet letterlijk', zegt de Haan. 'Het komt op bepaalde momenten terug. Zo is het in Mineur te horen op een bepaald punt als voorbode voor de tragiek die komen gaat.'

De Noormannen komen, Walfridus en zijn zoon worden onthoofd.

Maar daarmee eindigt het muziekstuk niet. Er volgt nog gedragen muziek. Er ontstaan volgens de legende wonderen boven het graf van de heilige Walfridus en Bedum wordt een pelgrimsoord.

Wereldmuziek

De Haan heeft veel muziek gecomponeerd en heeft dat al over de hele wereld uitgegeven.

'In China en Brazilië kunnen ze dit stuk straks ook spelen. Het is ook wel mooi dat bovenaan het muziekstuk Pilgrims of Wolfryt in het Engels geschreven staat dat het ter gelegenheid van het einde van de gemeente Bedum is geschreven. Dat weet men straks over de hele wereld', vertelt Jacob de Haan.