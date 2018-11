Auto slaat over de kop

Op de Meedensingel in Appingedam is zaterdagavond een auto over de kop geslagen. De hulpdiensten werden net na zes uur opgeroepen voor het ongeval omdat de bestuurder bekneld zou zitten.

De brandweer heeft de kofferbak van de auto opengemaakt om zo de bestuurder uit de auto te krijgen. De bestuurder is nagekeken in de ambulance. Het is nog onbekend of de bestuurder wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder reed in zijn auto over de Meedensingel richting Dijkhuizenweg en raakte door een onbekende oorzaak een geparkeerde auto. Hierdoor sloeg de auto over de kop. De auto zal geborgen worden door een bergingsbedrijf.