Auto volledig uitgebrand in Stadskanaal (Foto: De Vries Media)

Op een vrijwel lege carpoolplaats langs de Onstwedderweg in Stadskanaal is zaterdagavond brand uitgebroken in een personenauto. Een voorbijganger ontdekte de brand en schakelde de hulpdiensten in.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft de brand geblust. Over de oorzaak van de brand kan nog niks gezegd worden en het is nog maar de vraag of dat ooit bekend gaat worden. De brand heeft de auto volledig verwoest.