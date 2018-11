Donar boekt regelmatige zege tegen Den Helder

Donar heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Den Helder Suns met 73-91 gewonnen. De Groningers blijven tweede in de Dutch basketball league met tien punten uit zes wedstrijden.

Fysiek spel Den Helder

In de beginfase ging het nog gelijk op getuige een tussenstand van 11-11. Den Helder speelde fysiek basketbal en was erop gebrand lang bij te blijven. De voorsprong voor Donar na het eerste kwart was 24-21.

Voorsprong loopt op

Bij rust stond de ploeg van coach Erik Braal met 45-35 voor en na het derde kwart was de voorsprong opgelopen tot 21 punten: 53-74. Den Helder kon de intensiteit van hun spel niet de hele wedstrijd volhouden waardoor de Groningse zege ook in de laatste tien minuten niet meer in gevaar kwam.

Topscorers

Topscorer aan de kant van de ploeg van coach Erik Braal was Jobi Wall met zestien punten. Jordan Callahan was goed voor dertien punten, Arvin Slagter voegde twaalf punten toe aan het totaal.

Niet in actie

Shane Hammink en Thomas Koenis kwamen allebei niet in actie. Beide spelers hadden lichte knieklachten na de Europe Cup wedstrijd tegen Spirou en bleven uit voorzorg aan de kant.

Programma

Aanstaande woensdag 7 november staat voor Donar een cruciale Europe Cup wedstrijd op het programma in Turkije. Dan komen de Groningers uit tegen Istanbul BBSK. Dit duel is live te volgen via een stream op deze website.



