Ze stonden op zo'n beetje elk podium in Groningen en ver daar buiten: Pé Daalemmer en Rooie Rinus. En nu zijn zo ook voor het eerst te zien op het witte doek. Onder grote belangstelling is zaterdagavond Pé en Rinus the Movie! in première gegaan.

Dat gebeurde in DOT in de stad Groningen. De documentaire gaat over de carrière van Peter de Haan en Frank den Hollander. Het gaat vooral over de beginperiode van Pé en Rinus.

Inspiratiebron

Inspiratiebron voor Pé en Rinus the Movie is de zogenoemde 'mockumentary' This is Spinal Tap, een komische film over een fictieve rockband waarin allerlei cliché's belachelijk worden gemaakt. 'Het is eigenlijk uit de hand gelopen', vertelt Frank den Hollander.

'In die film wringt het achter de schermen allemaal een beetje tussen de artiesten. Ook in die van ons. Het lijkt alsof het allemaal niet zo goed gaat tussen Pé en Rinus.'

Optreden van vorig jaar

In de documentaire zijn ook beelden verwerkt van het optreden dat Pé en Rinus vorig jaar gaven in het Grand Theatre in Groningen. Het was toen 35 jaar geleden dat hun eerste plaat verscheen, met hits als Carnaval in het Noorden en Baukelien.

De opnames van het optreden en de documentaire Pé en Rinus the Movie! zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in een speciale jubileumbox.