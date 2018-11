Deel dit artikel:













Lycurgus blameert zich tegen promovendus Sliedrecht: 3-0 nederlaag Lycurgus-speler Niels de Vries kan een aanval van de tegenstander niet blokkeren archief (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant/Lycurgus zijn zaterdagavond tegen de eerste seizoensnederlaag in de competitie aangelopen. In Sliedrecht was de gelijknamige promovendus met maar liefst 3-0 te sterk.

Niet thuis De setstanden waren 25-23, 25-16 en 25-23 in het voordeel van de thuisploeg. Lycurgus gaf totaal niet thuis en moest een beschamende nederlaag incasseren. Vanaf het begin hadden de Groningers totaal geen vat op de tegenstander. Afweten Illustratief hiervoor was de achterstand in de eerste set van 16-5. Een slotoffensief mocht niet meer baten. In de tweede set lieten de gasten het helemaal afweten; Sliedrecht kwam met 24-14 voor en had vervolgens geen enkele moeite om het af te maken. Schaamrood In de derde set leek Lycurgus zich toch nog terug te knokken in de wedstrijd getuige een 23-20 voorsprong, maar vijf onbeantwoorde punten op rij van de thuisploeg zorgden voor een sensationele 3-0 zege voor de promovendus en het schaamrood op de kaken bij de gasten. Stand De ploeg van coach Arjan Taaij is voorlopig nog wel koploper in de eredivisie met twaalf punten uit vijf duels. Lees ook: - Lycurgus wint eenvoudig van Coniche