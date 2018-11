Den Hertog blijft klassementsleider; dagzege voor Swings

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen blijft ook na de derde wedstrijd om de KPN Marathon Cup het algemeen klassement aanvoeren. Den Hertog werd zaterdagavond derde in Utrecht, de winst ging naar de Belg Bart Swings.

Solo

Swings profiteerde van uitstekend teamwerk en kwam in de laatste ronde solo over de eindstreep. Den Hertog vocht een verbeten duel uit op het laatste rechte stuk, maar moest in deze sprint zijn meerdere erkennen in Arjan Stroetinga.

Klassementsleider

Den Hertog is nu eerste, tweede en derde geworden dit seizoen. Door deze klasseringen staat hij ruimschoots aan kop in het algemeen klassement gevolgd door Arjan Stroetinga. Bij de vrouwen ging de zege naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Manon Kamminga voert hier het algemeen klassement aan.

