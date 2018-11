Martini Sparks krijgt pak slaag in Bemmel

De basketbalsters van Martini Sparks hebben ook hun vierde competitiewedstrijd verloren. In het Gelderse Bemmel was Lekdetec.nl met 86-46 veel te sterk voor de formatie van coach Joyce Siderius.

Dramatisch 3e kwart

Een dramatisch verlopen derde kwart bezegelde het lot van de Groningse vrouwen. In deze tien minuten werden slechts drie punten gescoord terwijl de tegenstander tot 23 punten kwam.

Geduchte tegenstander

De formatie uit Bemmel is een geduchte tegenstander en strijdt dit seizoen mee om de titel. Sparks is zoals bekend met een volledig nieuw team aan hun eerste jaargang bezig en moet leren om te spelen op dit niveau.

Inzinking niet structureel

Bij rust was het 42-23 voor Lekdetec.nl. Doordat de gasten in de derde tien minuten volledig door het ijs zakten was de wedstrijd ook meteen gespeeld. In het laatste kwart liet Sparks nog wel zien dat deze inzinking niet structureel is want toen werd met een kwartstand van 23-20 weer goed tegenstand geboden.

Eerste thuisduel

Het was echter veel te laat om de thuisploeg nog echt partij te geven. Topscorer aan de kant van Martini Sparks was Kirsten Simpson met tien punten. Aanstaande donderdag 8 november spelen de Groningse vrouwen voor het eerst thuis. Het duel tegen Dozy Den Helder begint om 20.00 uur in sporthal Scharlakenhof in Haren.

Lees ook:

- Sparks incasseert derde nederlaag in Tubbergen