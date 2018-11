Taaij: 'Dit was niet acceptabel, niet goed genoeg'

Lycurgus-coach Arjan Taaij was zeer teleurgesteld na de 3-0 nederlaag van zijn ploeg tegen Sliedrecht. 'Het was een off-day voor ons, bij hun viel alles goed.'

Verkeerde instelling

Taaij moest constateren dat het team veel te weinig overtuiging in het spel had gelegd. 'We gingen met de verkeerde instelling het veld in, legden te weinig energie in onze acties,' aldus de coach.

Onszelf verwijten

'Toch vind ik dat je de eerste en derde set moet winnen. Dat lukt niet en dat kunnen we alleen onszelf verwijten. De tweede set was verschrikkelijk slecht van onze kant, Sliedrecht heeft dan ook verdiend gewonnen.'

Spiegel voorhouden

'We moeten onszelf naar aanleiding van vandaag een spiegel voorhouden. Ik wil een verandering in gedrag en beleving zien bij de jongens. We missen vier geblesseerde spelers, dat drukt op dit moment wel op ons.'

Revanche

Taaij benadrukte dat Sliedrecht een goede ploeg heeft die volgens hem bij de bovenste vier ploegen in de competitie zal eindigen. 'Ze zijn thuis heel sterk, bijna onverslaanbaar. Maar wij moeten vooral naar onszelf kijken. Volgende week zondag staat er een heel mooi duel op het programma tegen Dynamo in Martiniplaza om revanche te nemen voor deze nederlaag,' besluit Taaij.

