Drenkeling uit het water gehaald in Stad (Foto: De Vries Media) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

De hulpdiensten rukten in de nacht van zaterdag op zondag uit naar de Hoge der Aa in de stad Groningen, na een melding dat er iemand te water was geraakt.

Verschillende brandweerwagens, ambulances en politie-eenheden gingen ter plekke. Duikers van de brandweer vonden ongeveer een kwartier na de eerste melding een persoon in het water. De persoon is direct gereanimeerd in en werd met spoed naar het UMCG gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij er aan toe is.