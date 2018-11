Vrouw uit het water gehaald in Stad (update)

Hulpdiensten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 45-jarige vrouw uit het water gehaald in Groningen. Dat gebeurde aan het Hoge der Aa in het stadscentrum.

'Er is nog weinig duidelijk over de achtergrond van het voorval', vertelt een politiewoordvoerder. 'Wel sprong een getuige die het zag gebeuren, direct achter de vrouw aan in het water.'

Duikers

Niet lang daarna kwamen ook brandweerwagens, ambulances en politie-eenheden ter plekke. Duikers van de brandweer schoten de omstander te hulp om de vrouw uit het water te halen.

De vrouw is direct gereanimeerd in en werd met spoed naar het UMCG gebracht. Het is niet bekend hoe zij eraan toe is.