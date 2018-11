Recordaantal bezoekers voor 'betoverende' editie Let's Gro

Let's Gro heeft een recordaantal bezoekers genoteerd. In vier dagen tijd namen in totaal zo'n zestienduizend bezoekers deel aan ruim 120 festivalactiviteiten in het centrum van Groningen.

'Geluk' was het centrale thema waaraan de zesde editie van Let's Gro zich dit jaar had verbonden. Dat het inspiratiefestival zoveel bezoekers mocht begroeten, was mede te danken aan de prominente manier waarop het evenement zich presenteerde.

Cubestees

Zo waren de Cubestees, vier tijdelijk ingerichte paviljoens op de Grote Markt, Vismarkt en in de Grote Marktplaats, niet te missen. Niet alleen bewuste festivalbezoekers, maar ook nieuwsgierige passanten namen er een kijkje. In de paviljoens werden recentelijke archeologische vondsten tentoongesteld.

'Het is natuurlijk fijn dat zoveel bezoekers Let's Gro wisten te vinden, maar waar we het meest blij mee zijn is dat er meer verschillende doelgroepen waren', vertelt mede-organisator Sandrina Scholte.

Met meer verschillende doelgroepen zijn we echt over een drempel gegaan Sandrina Scholte - Mede-organisator Let's Gro

'In de eerste edities waren er vooral ondernemers die ideeën uitwisselden, nu waren er ook gezinnen en families die er een uitje van maakten. Daarmee zijn we echt over een drempel gegaan. Dan wordt de feedback die je krijgt ook gevarieerder en waardevoller', zegt ze.

Maan

Dé blikvanger van Let's Gro was 'Museum of the Moon' op het Waagplein, een project van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Veel bezoekers gingen maar wat graag op de foto met de levensechte maan, die een doorsnede van liefst zeven meter had.

De maan was een 'Instagrammable' hoogtepunt Sandrina Scholte - Mede-organisator Let's Gro

Scholte erkent dat het indrukwekkende kunstproject zijn uitwerking niet gemist heeft. 'Iets in de buitenlucht valt natuurlijk sneller op, maar het hele festival heeft van de maan geprofiteerd. Het was een 'Instagrammable' hoogtepunt. Met dank aan het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK).'

'Betoverend', noemde Nicoline Wijnja van het CBK de maan eerder al.

Keerzijde van geluk

Dat geluk ook een keerzijde heeft, uitte zich in de drukbezochte voorstelling 'Dag Mama', met dementie als thema. 'Die voorstelling was zo populair, dat ik zelf niet eens meer de zaal in kon', lacht Scholte.

Ook de middag waarin gevolgen van aardbevingen in onze provincie werden belicht, was populair. Achter de schermen kreeg het festival gestalte door lezingen van Meik Wiking, Ap Dijksterhuis en Diederik Samsom.

Zevende Let's Gro

De zevende editie van Let's Gro kan inmiddels ook al worden omcirkeld op de kalender. In 2019 vindt het inspiratiefestival plaats van woensdag 30 oktober tot en met zaterdag 2 november.

'De lessen die we de afgelopen dagen hebben geleerd, nemen we mee naar de volgende Let's Gro. Een centraal thema heeft goed gewerkt, daar houden we denk ik wel aan vast. In het voorjaar gaan we om de tafel om het programma voor volgend jaar samen te stellen', aldus Scholte.

