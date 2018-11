Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man komt met de schrik vrij na plons in het water Hulpdiensten schoten snel te hulp, maar de man mankeerde niets ernstigs. (Foto: 112 Groningen)

Een man (20) is in de nacht van zaterdag op zondag met de schrik vrijgekomen nadat hij met zijn fiets in de gracht was gevallen. De man fietste over de Schoolstraat in Musselkanaal, toen het misging.

Volgens de politie zag een omstander het voorval gebeuren. Samen met een buurtgenoot hielp hij de man weer op het droge. De te water geraakte man werd in een ambulance gecontroleerd op verwondingen, maar mankeerde volgens een politiewoordvoerder niets ernstigs. Met een nat pak kon de 20-jarige zijn weg weer vervolgen.