Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Yes! De 7-jarige Silke heeft een eigen bus De aangepaste bus voor de 7-jarige Silke werd meteen goed ingewijd. (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

Het is gelukt, er is een rolstoelbus voor Silke de Jong uit Leek. In april zette het hele dorp de schouders eronder om voor de lichamelijk gehandicapte Silke een bus te regelen, want die was hard nodig. En dat is deze week gelukt.

Geschreven door Suzanne Stoppels

Verslaggever online/social media

'We zijn er zo ontzettend bij mee', zegt Yvonne van Minnen, de moeder van Silke. 'De bus is meteen goed ingewijd, want we zijn er gelijk mee naar het bos gegaan. Heerlijk'. Ook Silke is er blij mee: 'Ja!', roept ze hard als haar moeder vraagt of ze tevreden is met de grote grijze bus. 'Er moest gewoon iets komen' Omdat de spierafwijking niet gediagnosticeerd is, werden de aanpassingen in de bus wel vergoed, maar de bus zelf niet. 'Nu is Silke nog maar zeven en nog een beetje te tillen, maar dat lukt straks gewoon niet meer. Daarom moest er gewoon iets komen waar ze met rolstoel en al in past', legt de moeder van Silke uit. Onder de indruk Van Minnen is onder de indruk van alle donaties en hulp. 'We hebben zelfs bedragen gehad van mensen die we helemaal niet kennen. Zo ontzettend lief. Bedankt daarvoor, ontzettend bedankt.' Expeditie Grunnen Natuurlijk wil Silke haar bus haar graag laten zien, en daarom mocht het team van Expeditie Grunnen langskomen voor een proefrit. Hoe dat ging zie je vanavond in de uitzending. Lees ook: - Helpt Leek de 7-jarige Silke aan een rolstoelbus?