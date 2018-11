Godshuis De Wilp wordt dorpshuis

De Plantsoenkerk in De Wilp wordt gerenoveerd nu het bij het dorpshuis betrokken wordt. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Geen stichtelijke woorden vanaf de kansel, geen langs de gewelven galmende psalmen en gezangen, maar concerten, exposities, symposia en nog veel meer. De protestantse kerk in De Wilp verandert de komende tijd van Godshuis in dorpshuis.

De stichting die dorpshuis 'Op de Welle' in De Wilp beheert, zag haar kans schoon toen het kerkgebouw achter het dorpshuis te koop kwam. De kerk wordt de komende tijd bij het dorpshuis getrokken.

Voorzitter Wilma Nabring van het dorpshuis: 'Wij groeiden uit ons jasje. Er zijn veel mensen die gebruik willen maken van het dorpshuis, niet alleen uit De Wilp zelf, maar ook daar buiten.'

Vloer

En dus staan er nu graafmachines in de kerk waarmee de oude vloer wordt verwijderd. Ook wordt er tussen het dorpshuis en de kerk gewerkt aan de verbinding die daar komt. In de kerk zelf komt vloerverwarming, het pand wordt geïsoleerd en wordt dubbel glas geplaatst.

Oude elementen

De kansel waarop vroeger gepreekt werd, blijft gewoon waar hij is en dat geldt ook voor het orgel dat tijdens de verbouwing goed ingepakt is om beschadiging te voorkomen. 'Die elementen bewaren we om het karakter van de kerk te behouden', zegt Nabring.

'Het doet zeer'

Buiten staat koster Anne Kiesbrink er enigszins verloren bij. Hij zorgde er 54 jaar lang voor dat de kerk in goede staat bleef en is er nu getuige van dat de vloer, die hij zo vaak veegde, wordt weggebroken.

Het doet ontzettend zeer, ze nemen mijn kind af Anne Kiesbrink - Voormalige koster Plantsoenkerk

'Het doet ontzettend zeer', zegt hij. 'Ze nemen mijn kind af. Je houdt van zo'n kerk, bent er altijd mee bezig. Maar ik ben blij dat het bij het dorpshuis komt en dat niet een verlaten iets wordt', zegt hij berustend.

Het is de bedoeling dat de verbouwing van de kerk en het dorpshuis in De Wilp begin 2020 wordt afgerond.

Lees ook:

- Het geld is binnen, verbouwing dorpshuis en kerk kan beginnen

- Kerk wordt onderdeel van dorpshuis in De Wilp