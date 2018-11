Middenstippen vernield: 'Ik denk dat onze eigen leden schuldig zijn'

Het zijn sombere tijden voor voetbalvereniging Muntendam. Het eerste elftal van de zondagtak bungelt met twee punten onderaan de Derde Klasse B. Zondagmorgen bleek ook nog eens dat twee middenstippen op het sportcomplex zijn vernield.

Die vernielingen zorgen voor onrust aan de Zuiderstraat in het dorp, waar er in de voorbije weken toch al weinig sprake is van een gemoedelijke stemming.

'Ons zondagteam kampt met liefst twaalf blessures en dat zie je terug op de ranglijst. Elke week komt er iemand uit de lappenmand, maar komt er ook wel weer iemand bij. Er gaan geluiden op dat de ploeg zich daardoor terugtrekt', vertelt een bestuurslid. Aan de telefoon geeft hij desgevraagd tekst en uitleg over de ontvreemde middenstippen en de oorzaak daarvan.

Vermoedens

De vernielingen komen volgens hem niet weg bij HSC, de ploeg die zondagmiddag op bezoek komt in Muntendam. 'Daar hebben we een prima verstandhouding mee. Ik denk dat een aantal van onze eigen leden hier schuldig aan is. Maar dat zijn mijn eigen vermoedens.'

'Uit onvrede over het mogelijke terugtrekken van ons zondagelftal? Ik durf het niet te zeggen', vervolgt het bestuurslid. 'Mede door jeugdspelers kunnen we iedere week een team op de been brengen, alleen blijven de resultaten uit. Ik hoop dat dit gauw weer goed komt', besluit hij.

Zand

De plekken waar de middenstippen zijn weggehaald, werden zondagochtend met zand gevuld. Daardoor kon er zondag zonder problemen bij Muntendam gevoetbald worden.