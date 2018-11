Team 4 Mijl boekt succes tijdens de Plantsoenloop

De atleten van Team 4 Mijl lieten zondag hun benen spreken tijdens de Plantsoenloop in het Noorderplantsoen. Met een volledig Team 4 Mijl-podium op de acht kilometer, en vier podiumplaatsen op de vier kilometer werd het een succesvolle middag.

Thijmen Kupers maakte zijn rentree na lang blessureleed en luisterde dit op met een nieuw persoonlijk plantsoenrecord op de vier kilometer. Hij moest zijn meerdere erkennen in Wilfred van Holst, maar was blij met zijn tweede plek in 12 minuten en 11 seconden.

Blikslager

Niek Blikslager kwam als eerste over de finish bij de wedstrijd over acht kilometer. Hij deed dat in een tijd van 24 minuten en 46 seconden. Zijn doel, om na vier kilometer met 20 seconden oorsprong door te komen, gaf de eerste aanzet tot zijn overwinning.

Maarten Hindriks eindigde als tweede, achter Blikslager.

Voorrips

Bij de dames sloeg Suzanne Voorrips haar slag op de vier kilometer, door direct haar concurrentie van zich af te schudden en aan te haken bij wat mannen. Dat deed zij tot het einde om zo zegevierend over de streep te komen in 13 minuten en 49 seconden.

Jacelyn Gruppen won de acht kilometer in een tijd van 28 minuten en 45 seconden, op haar verjaardag nota bene. Ze werd op het podium vergezeld door Elisa de Jong (29.20) en Lianne van de Belt (29.46).

