Expeditie Grunnen zwaait onliner Suzanne Stoppels uit

Nog één dagje met de bus mee, nog één keer met presentator Derk en cameraman Jan op pad. En dan is het echt afgelopen. Onliner Suzanne Stoppels draait vandaag haar allerlaatste dag op de Expeditie bus.

De allerlaatste keer

'Niet omdat het niet leuk meer is of omdat ik ergens anders ga werken', legt ze uit. 'Maar omdat ik binnen RTV Noord ook nog ander dingen doe, en dat kost zo veel tijd. Dan moet je soms keuzes maken'.

Hoe Suzanne haar laatste dienst heeft 'overleefd', zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen

- Silke (7) heeft haar eigen bus;

- Het paard van Lars is best groot;

- Accordeonmuziek uit Scheemda

- Wie heeft Nova doodgebeten?

- En nog veel meer...

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur.