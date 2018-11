Be Quick geeft uitreiking KNVB-certificaat extra glans met zege

Hoofd jeugdopleiding, in het midden met baard, Bas Veldman neemt het KNVB-certificaat in ontvangst (Foto: RTVNoord/Machiel Akkerman)

Een mooie zondagmiddag voor Be Quick. Het vlaggenschip boekte een zwaarbevochten eerste thuisoverwinning van het seizoen, 1-0 tegen Fortuna Wormerveer, en de jeugdopleiding kreeg van de KNVB het certificaat Regionale Jeugopleiding uitgereikt.

Waardering

Dit certificaat is drie jaar geldig en is een waardering voor de manier waarop de Groningers hun jeugdopleiding vorm geven. En dat dit zijn vruchten afwerpt blijkt aan het huidige eerste elftal. Daarin speelden zondag in het duel tegen Fortuna Wormerveer maar liefst zes spelers uit de eigen opleiding.

Trots

'Daar zijn we enorm trots op,' aldus het stralende hoofd jeugdopleiding van Be Quick Bas Veldman. 'In het noorden zijn er in deze vorm maar twee clubs die ook deze titel mogen voeren: d'Olde Veste '54 en Cambuur Leeuwarden.'

Verbeterpunt

De KNVB had drie jaar geleden als verbeterpunt onder andere de video-analyse's aangestipt. 'Hierin hebben we de nodige stappen gemaakt. We hebben een team van jonge trainers, echte liefhebbers.'

Droom waar maken

'Die hopen zo hun droom waar te maken om in het betaalde voetbal aan de slag te komen. Er is net iemand gestart bij Cambuur. Het bewijs dat we op de goede weg zijn,' aldus de 29-jarige Veldman.

Leidelmeijer matchwinnaar

Op het veld zorgde de hoofdmacht voor een nipte overwinning. In een gelijkopgaande wedstrijd werd Jarni Leidelmeijer na een uur spelen matchwinnaar toen hij een afgeslagen corner binnen wist te tikken. Door deze zege verlaat de ploeg van coach Steven Wuestenenk de laatste plaats en staat nu vijftiende met acht punten uit tien wedstrijden.

