Vader van vermiste Daniëlle: 'Waar ben je? We houden van je' De vermiste Daniëlle Neuféglise is nog altijd niet terecht. (Foto: politie.nl)

De ouders van de 16-jarige vermiste Daniëlle Neuféglise uit Vriescheloo zijn ten einde raad. Hun dochter is na elf dagen nog steeds niet terug. Daniëlle is een meisje 'met bagage', waarmee het al een tijdje niet goed ging. Haar ouders verhuisden in april 2016 van Zoetermeer naar een afgelegen boerderijtje in Vriescheloo om een rustige omgeving voor haar te creëeren.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Verkeerde kringen In Zoetermeer verkeerde Daniëlle in 'verkeerde kringen', zegt haar vader. Wat die kringen zijn, kunnen haar beide ouders niet zeggen omdat dat het onderzoek van de politie zou kunnen bemoeilijken Tweede keer Daniëlle verbleef in een gesloten inrichting op de Veluwe en verdween toen ze met een begeleider in Arnhem aan het winkelen was. In september was ze ook al een tijdje zoek, maar toen hadden haar ouders een vermoeden van waar ze verbleef en was ze na een paar dagen weer terug. Deze keer hebben ze geen flauw idee waar Daniëlle is en daarom roept vader Alex Neuféglise de hulp van het publiek in. Oproep 'Voor iedereen die denkt haar te herkennen, neem alsjeblieft contact op met de politie', zegt hij. 'En aan Daniëlle zelf: meisje als je dit ziet en je kunt laten weten dat het goed met je gaat: stuur een kaartje, bel, dan weten we tenminste dat het goed met je gaat.' Signalement Daniëlle is 1.80 m lang, heeft kastanjebruin haar en groenbruine ogen. Op de dag van haar verdwijning droeg de tiener zwarte sneakers, een zwarte skinny jeans en een zwarte winterjas met capuchon. Lees ook: - Vermiste 16-jarige voor het laatst in Arnhem gezien

