GHHC bijt zich stuk op Kampong

Ook na twaalf speelrondes wachten de vrouwen van GHHC nog steeds hun eerste overwinning. Zondagmiddag ging de uitwedstrijd in Utrecht tegen Kampong met 2-0 verloren.

Geen afmaker

'We komen er iedere week dichterbij, maken stappen,' aldus coach Julian Steen. 'In de eerste helft krijgen we een paar hele goede kansen. Noor Hakker zorgde voor veel gevaar. We lopen er al het hele seizoen tegenaan dat we het niet afmaken. Dat breekt ons steeds weer op.'

Strafcorners Kampong succesvol

De twee doelpunten van Kampong vielen allebei uit een strafcorner. Na dik een kwartier spelen was het Lisa Gerritsen die na een gelukkige kluts de 1-0 achter doelvrouw Jantien Gunter schoot.

Teveel gevraagd

De beslising viel in de 49e minuut toen ook Renee van Laarhoven succesvol was. 'Op dat moment zijn wij niet in staat om het nog om te keren. Een achterstand van twee doelpunten tegen een gelijkwaardige ploeg. Dat is op dit moment teveel gevraagd voor ons,' verklaart Steen.

In het spoor

Door de 3-0 nederlaag van directe concurrent onderin Huizen tegen Den Bosch blijft GHHC wel in het spoor van deze ploeg. De Groningse vrouwen hebben tot nu toe twee punten verzameld, Huizen drie. Volgende week zondag wacht voor GHHC de thuiswedstrijd tegen HDM.

Lees ook:

- GHHC krijgt Amsterdam niet aan het wankelen