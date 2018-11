Ntab grijpt ook naast WB-ticket op de 1000 meter

Een mislukt weekend voor Dai Dai Ntab in Thialf. Na zijn teleurstellende optreden op de 500 meter lukte het hem ook op de 1000 meter niet om een wereldbekerticket af te dwingen. Met een zesde plaats viste hij wederom net achter het net.

Verlies

Ntab verloor in Heerenveen zijn rit van Hein Otterspeer. Zijn eindtijd van 1 minuut, negen seconden en 31 honderdste was net niet genoeg voor een plaats bij de eerste vijf. De zege op deze afstand ging naar Olympisch kampioen Kjeld Nuis in 1.07,95.

Geplaatst

Ook Thomas Krol, Kai Verbij, Hein Otterspeer en de verrassende Gijs Esders plaatsten zich voor wereldbekerwedstrijden.

