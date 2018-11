Deel dit artikel:













Auto en fietser botsen op Korrewegrotonde De toegesnelde ambulance staat op de Korrewegrotonde in Stad. (Foto: Dennis Venema)

De ambulancebroeders moesten zondagmiddag in actie komen, nadat een auto en fietser met elkaar in botsing waren gekomen op de Korrewegrotonde in de stad Groningen.

Het bleek om een voorrangskwestie te gaan. De fietser is behandeld in de toegesnelde ambulance. Er is niets bekend over de eventuele verwondingen van de fietser.