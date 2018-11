Door de mand: Cruyff en Vlietstra lossen het fileprobleem op

'Je gaat het pas zien als je het doorhebt', zei Johan Cruijf ooit eens als analist na afloop van een Champions League wedstrijd.

Toen ik afgelopen dinsdag om 7.00 uur bij knooppunt Euvelgunne achteraan sloot in de file was het alsof de voormalige nummer 14 schouderophalend en hoofdschuddend naast me in de auto zat. Ik zuchtte. Kut, file. Nu al. Dat moet je niet willen. Ik had om 10.00 uur een afspraak in Zeist. Bondscoachoverleg. Dat ging ik met zo'n start niet halen. Ik had natuurlijk over Waterhuizen, via Haren en Glimmen naar de A28 moeten rijden, maar daar was het nu te laat voor. Ik mompel tegen mijn fictieve reisgenoot: 'Ik had het pas door toen ik zag dat ik het niet gezien had.'

Een kwartier later sta ik stil boven de Europaweg. Jurgen van den Berg bespreekt op NPO Radio 1 het ontslag van Philip Cocu als coach van Fenerbahçe. Onze Erwin Koeman wordt door de voorzitter doorgeschoven als nieuwe hoofdcoach. Hij moet de eerstkomende wedstrijd coachen. Galatasaray uit. Prachtig podium om debuut te maken. Erwin kan eigenlijk alleen maar winnen. Met uitzicht op de Euroborg bedenk ik me hoe ik dat zou aanpakken. Sowieso anders. In voorbereiding en opstelling. Als Erwin durft te veranderen ten opzichte van Cocu dan zie ik hem zo maar een puntje pakken in de derby. Kan wel eens 2-2 worden.

Ik sta nog steeds stil. Het begint te regenen en de Euroborg staat er troosteloos bij. De twee woontorens achter het stadion zijn maar half zichtbaar door de mist. De Brander en De Stoker. Ik zie ineens de gezichten van Nijland en Jans op De Brander en De Stoker. De mannen hebben het niet makkelijk. Krijgen bakken met kritiek. Soms terecht. Soms niet. Toch blijven ze staan. In de regen, in de mist. Met een rechte rug houden De Stoker en De Brander hoofdtrainer Buijs uit de wind, want eens zal de mist optrekken. Misschien zaterdag al. Excelsior uit. Daar liggen kansen. Ik zou als ik Buijs was die Mahi en die Cassierra eens een keer samen opstellen. Je weet maar nooit. De FC kan dan zo maar eens vier keer gaan scoren.

Abrupt wordt ik uit mijn overpeinzingen getoeterd. De auto's voor me beginnen langzaam te rijden. De auto's achter me willen ook die kant op. Ter hoogte van het Sterrebos staan we allemaal weer stil. De geluidsschermen belemmeren het zicht. Mijn gedachten dwalen af naar de jaren tachtig. Sterrebos. Daar speelde ik altijd met mijn broertje als we op bezoek waren bij opa en oma. Opa was eigenaar en kastelein van de Waterloobar. Een kroeg zoals een kroeg hoort te zijn. Klanten met een stropdas. Een gokkast met een trekarm. Bonanza. Klaverjassen met een lijtje. Stamtafel met Perzisch tapijt. Opa was in 1972 Nederlands Kampioen Biertappen en maakte de lekkerste gehaktballen van Stad en Ommeland. Oma was baas in de keuken waar dag en nacht potjes en pannen stonden te pruttelen op een petroleum kookstelletje. Oma kon koken zoals alleen oma's kunnen koken: heerlijk.

Opa kon ook prachtig vertellen zoals alleen opa's kunnen vertellen. Over de oorlog, over de Rumble of the Jungle, over Muhammad Ali, over Sinterklaas, over de wedstrijd SC Heerenveen-Ajax, over Abe Lenstra, over Piet Fransen. Hij vertelde alsof hij overal zelf bij was geweest. Een echte kastelein. Een echte opa.

Weer getoeter. Ik ben ineens weer in 2018. Langzaam rijden we in optocht richting het Julianaplein. Heeft meer dan een half uur geduurd. Jurgen van den Berg vertelt dat deze ochtendspits de drukste van het jaar is. Meer dan 950 kilometer. Er ontstaat een discussie op de radio. Hoe dit fileprobleem op te lossen? Links staat tegenover rechts. Links komt met de optie om het openbaar vervoer te verbeteren, zodat we de auto laten staan. Geen gek idee. Rechts wil meer asfalt. Dat is wel gek. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er door meer asfalt juist ook meer files ontstaan. Omdenken is op zijn plaats. Als meer asfalt meer files betekent, dan levert minder asfalt minder files op. Eureka. Als je de ringweg rond Groningen nou gewoon weghaalt dan kan er ook geen file staan. Ben benieuwd welke politieke partij hiermee komt bij de komende gemeenteraadsverkiezing van Groningen, Haren en Ten Boer.

Weer getoeter. Ik steek verontschuldigend mijn arm op. Vanaf het Julianaplein kan er eindelijk een beetje worden doorgereden. Bij Assen staat het weer vast. Ongeluk. Ik sta stil bij het TT kunstwerk vlak voor afslag Hooghalen. In de verte rijst de hoofdtribune van het circuit boven de mist uit. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voordat Assen de toezegging krijgt dat ze een Formule1-race mogen organiseren. Zou toch fantastisch zijn. Max in Assen. Als ik Jos Vaessen was (voorzitter van de stichting die F1 naar Assen wil halen) dan zou ik van de week een beetje blufpoker spelen. Zandvoort is namelijk ook in de race voor de race. En ik ben een beetje bang dat hun voorzitter, prins Bernhard - de Wim Bulten van Amsterdam -, er straks met de race vandoor gaat. Timing is alles. Gas geven Jos.

Ik mag ook weer gas geven. De weg is vrijgegeven, maar ik heb mijn afspraak niet gehaald. Tot aan het bondsbureau in Zeist nog vastgestaan bij Staphorst, Zwolle en Amersfoort. Het bondsbureau van het Koninklijk Nederlands Korbalverbond ligt in de Zeister bossen. Naast de grote broer van het voetbal. Bij de ingang van de KNVB staan elf kunstwerken. Beelden van voetballers. Van Basten, Van Hanegem, Bergkamp, Koeman (de bondscoach) en natuurlijk Cruijff. Ik stop en stap uit. Ben toch al te laat, kan nu best wel even die beelden bekijken. Ik rij er al meer dan twintig jaar langs, nog nooit gekeken. Ik loop naar het beeld van Cruijff. Mooi. Ik groet hem. Moi Jopie.

Als ik weer instap voor de laatste tweehonderd meter naar het bureau moet ik ineens aan een aflevering Barend en Van Dorp denken. Jan Mulder is tafelheer. Cruijff is te gast. De adoratie van Mulder voor Cruijff is voelbaar. Ze praten uiteraard over voetbal, maar ook andere onderwerpen komen ter tafel. Zo ook het fileprobleem. Cruijff houdt zich wat afzijdig totdat hij zachtjes begint te praten. De rest van de tafel is plotseling doodstil. 'De file wordt altijd veroorzaakt door de voorste. Als je nou ergens 100 mag rijden en dat verhoog je naar 140 dan ben je eerder van de snelweg af. Fileprobleem opgelost.'

Met een glimlach stap ik het bureau binnen. Ja, je gaat het pas zien als je het door hebt.