Ramkraak kledingzaak in Haren De auto waarmee de kraak is gepleegd staat nog in de zaak (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Bij kledingzaak Robert Mode aan de Rijksstraatweg in Haren is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd. De daders gingen er met kleding vandoor.

De daders reden rond vier uur 's nachts met een auto door de gevel van het pand. Na de kleding buit te hebben gemaakt, gingen ze er met een andere auto vandoor. Het is nog niet bekend hoeveel kleding ze hebben meegenomen. De politie is een onderzoek gestart.