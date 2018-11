Deel dit artikel:













Ramkrakers Haren laden auto vol dure kleding (update) De auto waarmee de kraak is gepleegd staat nog in de zaak (Foto: De Vries Media)

Bij kledingzaak Robert Mode aan de Rijksstraatweg in Haren is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd. De daders gingen er met kleding vandoor.

De daders reden rond vier uur 's nachts met een auto door de gevel van het pand. Na de kleding buit te hebben gemaakt, gingen ze er met een andere auto vandoor. De politie is een onderzoek gestart. Auto vol dure kleding Volgens de eigenaar van de winkel gaat het om drie daders, die een auto vol dure kleding meenamen. Het gaat volgens hem om jassen met een waarde van tussen de 750 en 1100 euro en broeken, vanaf 450 euro. Ravage 'De remlichten van de auto die in de winkel is gereden branden nog, overal liggen schoenen. En buiten ligt een jas', beschrijft verslaggever Nico Swart de ravage. 'De schade aan het voorste deel van de winkel is heel groot.'