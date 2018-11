Lof voor Ritsu Doan: 'Als Messi dit doet, gaat het de wereld over'

Het lijkt erop dat het lek boven is bij FC Groningen. Uit bij Excelsior werd met 4-2 gewonnen en een week eerder tegen koploper PSV was het spel ook al hoopgevend. Al werd toen nog wel verloren.

'Ik zag dat er een idee achter zat', zegt verslaggever Stefan Bleeker in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord. 'Dat zag je tegen PSV al. Groningen heeft het goed gedaan tegen Excelsior en een keurige overwinning geboekt.'

'Dit smaakt naar meer'

Ook analist Joop Gall steekt de loftrompet over de FC. 'Tegen PSV zag ik al dingen waarvan ik zei: 'Dit smaakt naar meer'. Ik heb ook wedstrijden gezien waarvan ik dacht: 'Daar kan wel wat meer energie in gestoken worden'. Nu win je meer duels en wordt er ook meer afgedwongen. Zo simpel is het.'

'Volgens mij is het doel van het spelletje dat je doelpunten maakt. Dat je af en toe wat behoudend speelt, dat mag best', zegt analist Barend Beltman. 'Maar is het prettiger om wat aanvallender te spelen.'

Cassierra en Pohl

Onder meer aanvallers Mateo Cassierra en Jannik Pohl scoorden een goal. Een opsteker voor het duo, dat tot nu toe nog niet overtuigde.

'Het is een jongen van Ajax, daar verwacht je toch iets meer van', zegt Gall over Cassierra. 'Wat hij nu laat zien, is gewoon veel te weinig. Ik ben heel blij dat hij gescoord heeft. Een goede Cassierra naast Mahi, dat zou het ideaalplaatje zijn. Maar zijn afwerkniveau is momenteel beneden peil.'

Hier moeten we op voortborduren, dat we weer wat leuke wedstrijden krijgen Joop Gall - analist

Pohl doet er volgens Gall alles aan. 'In de techniek is het allemaal wat stroef, maar hij werkt zich het schompes. Cassierra en Pohl maakten beiden een goal, dat is goed voor het vertrouwen van de rest. Hier moeten we op voortborduren, dat we weer wat leuke wedstrijden krijgen.'

'Mahi is zo belangrijk'

Mahi en Doan maakten de eerste twee goals van Groningen bij Excelsior. Bleeker: 'Mahi is zo belangrijk.'

Gall beaamt dat. 'Als Mahi niet goed in de wedstrijd zit, zie je vaak dat ook het team niet lekker in de wedstrijd zit.'

'Doan van topniveau'

De goal van de Japanner Doan - en dan met name de voorbereiding - bracht Gall in vervoering. 'Als Messi dit doet, gaat het de wereld over. Het is van topniveau, de aanname zeker. Ik hoop dat hij daarmee doorgaat.'

'Ik denk dat we nog maar even van Doan moeten genieten, want die zal hier niet lang meer spelen', vermoedt Bleeker.

