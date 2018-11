Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











A28 is weer vrij; files richting Stad zijn opgelost (update) Hulpdiensten ter plaatse (Foto: Van Oost Media)

De A28 richting Stad is weer open. Eerder in de ochtend was de snelweg bij Glimmen afgesloten vanwege een ongeluk met drie auto's. Bij het ongeluk raakte één iemand gewond.

Rond half negen stond het verkeer in de richting van Stad over een lengte van zo'n zeven kilometer vast. De snelweg bij Glimmen ging vlak na tienen weer open. De file richting Stad loste vervolgens snel op.