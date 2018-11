Lycurgus neemt afscheid van Pascal Hoogstra

Pascal Hoogstra komt in het veld (Foto: JK Beeld)

Pascal Hoogstra stopt per direct bij volleybalclub Abiant Lycurgus. De 21-jarige Groninger heeft te veel last van een knieblessure.

Hoogstra heeft al lange tijd last van overbelaste kniepezen en er wordt 'op korte termijn geen definitief herstel verwacht', zo laat de club weten. Daarom is besloten het contract van de passer-loper te ontbinden.



Scheemda

Pascal Hoogstra begon als zesjarige met volleybal bij Abiant Set Uppers in Scheemda en speelde later voor Flash/Veendam. In de zomer van 2017 ging hij van het Talentteam Papendal naar Lycurgus.

