203e Adrillen geopend met een daverend kanonschot De 203e editie van de Adrillen (Foto: Nico Swart/RTV Noord) (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Al ruim tweehonderd jaar is het een groot feest: Allerheiligen oftewel Adrillen in Winschoten. Dit jaar is de 203e editie. Er worden zo'n dertigduizend bezoekers verwacht.

De Adrillen bestaat uit een warenmarkt, een hobbymarkt in De Klinker, een kermis en straattheater. Natuurlijk is er ook een feesttent met allerlei optredens. Kanonschot Het feest werd maandagmorgen officieel geopend met een daverend kanonschot. Waarnemend burgemeester Rika Pot van Oldambt mocht het kanon aansteken. Het voorbereiden van het kanon kostte enige tijd. 'Dan heeft u een idee waarom de Tachtigjarige Oorlog zo lang duurde', grapte een kanonnier. Wie het volgende week nog eens dunnetjes over wil doen, kan naar de Lutje Adrillen. Lees ook: - Burgemeester: 'De Adrillen is een instituut aan het worden'