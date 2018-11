Tijdelijke Commissie is verhuisd naar Hoogezand

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is verhuisd naar Hoogezand. De aanvankelijke locatie in de stad Groningen was een tijdelijke.

Eigenlijk wilde de commissie al eerder verhuizen, maar door de matige internetverbinding in Hoogezand werd dit uitgesteld. Dat probleem is nu opgelost. Sinds maandag zit het bezoekadres van de TCMG aan de Techniekweg 1 in Hoogezand.

Vastgelegd

De verhuizing vanuit de stad naar het aardbevingsgebied is vastgelegd in het schadeprotocol. 'Het gebouw in Hoogezand is voorzien van alle middelen die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen', stelt de commissie. 'Er zijn ook ruimten om mensen te ontvangen.'

Te klein

Niet alle afdelingen zijn overigens meeverhuisd. Zo wordt de telefoon bij het serviceloket nog altijd gewoon opgenomen in Groningen. Het gebouw in Hoogezand is namelijk niet groot genoeg om alle ongeveer 180 medewerkers te huisvesten.

