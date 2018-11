Lopend Vuur: Hardrijders bij wegwerkzaamheden moeten zwaarder bestraft worden

Wegwerkzaamheden zorgen voor vaak ergernissen, zowel bij de wegwerkers als bij de weggebruikers.

Bij wegwerkzaamheden gaat de maximumsnelheid standaard naar beneden. Niet iedereen houdt zich daaraan en dat kan voor de wegwerkers soms gevaarlijke situaties opleveren.

Ergernissen

Aan de andere kant ergeren automobilisten zich er aan dat de snelheid wel naar beneden moet, maar er op dat moment niet gewerkt wordt.

Flitspalen

Justitie gaat de komende tijd nieuwe flitsapparaten testen die nauwelijks opvallen. Dat gaat onder andere gebeuren bij de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen.

De pakkans moet met de nieuwe flitsapparaten vergroot worden. Is dat een goede zaak?

Praat mee

