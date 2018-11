Aannemer test palen voor verdiepte ligging zuidelijke ringweg

Met het aanbrengen van twaalf proefpalen - zes aan de Kempkensberg en zes aan de H.L. Wichersstraat in Stad - gaat aannemer Combinatie Herepoort de komende twaalf dagen testen hoe de bodem reageert.

Dat gebeurt ter voorbereiding op de start van de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

Net als een schip

'Die kan je vergelijken met een schip. Als je dat in het water legt, wil hij gaan drijven. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. Het moet op de plek blijven liggen', zegt aannemer Bert Kramer.

'Vandaar dat we het helemaal gaan vastleggen met trekpalen in de grond. Wat we hier gaan doen, is het testen van die trekpalen.'

Hoe de palen werken, weten ze al. Maar nog niet hoeveel 'trek' ze kunnen opnemen. 'We moeten kijken hoe de gesteldheid van de bodem is, hoeveel druk zit er in de bodem en hoeveel druk kunnen de trekpalen gaan opnemen?'

Veldonderzoek

Volgens Kramer heeft de proef niets te maken met het debacle rond de Helperzoomtunnel. Die kon eerder dit jaar niet geplaatst worden, omdat de bodem anders reageerde dan verwacht.

'Nee, het is niet naar aanleiding daarvan. Dit is gewoon goed veldonderzoek, dat sowieso moet gebeuren.'

Het is een proefopstelling, de palen gaan er weer uit. Voor de verdiepte ligging zijn volgens Kramer uiteindelijk 'heel veel palen nodig'.

